Spread tra Btp e Bund apre in calo a 190,2 punti (Di lunedì 20 giugno 2022) apre in calo a 190,2 punti base il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che venerdì scorso era sceso fino a chiudere a quota 191 punti. Invariato il rendimento annuo italiano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022)ina 190,2base il differenziale tra Btp italiani edecennali tedeschi, che venerdì scorso era sceso fino a chiudere a quota 191. Invariato il rendimento annuo italiano, ...

Pubblicità

GiovaQuez : Renzi: 'La sanità sarà uno dei temi centrali anche nei prossimi mesi, tra liste d'attesa e aumento dello spread ved… - AngeloCiocca : Mentre la Lagarde annuncia l’ennesima stretta sui tassi le Borse europee affondano. Milano tra le peggiori continua… - Agenzia_Ansa : Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti.… - fisco24_info : Spread tra Btp e Bund apre in calo a 190,2 punti: Rendimento annuo italiano invariato al 3,566% - HariSel95300131 : @dariodivico Tra un po' finalmente non saremo gli unici a goderci le delizie dello spread -