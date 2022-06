Selena Gomez svela come ha ottenuto il ruolo in “Only Murders in the Building” (Di lunedì 20 giugno 2022) Selena Gomez coltiva sempre più la sua carriera d’attrice. Di recente è entrata nel cast di Only Murders in the Building dove interpreta Mabel. Eppure, in principio, il suo personaggio non era previsto. Manca sempre meno al debutto della seconda stagione di Only Murders in the Building e Selena Gomez, in vista dei nuovi episodi, ha raccontato alcuni retroscena interessanti. Ad esempio, l’attrice ha spiegato che in principio il suo personaggio era destinato ad un altro membro del cast e per giunta maschile. L’attrice, nota sin dai tempi di Disney Channel, interpreta Mabel, appassionata di podcast crime e che si ritrova invischiata in un caso di omicidio insieme ad altri inquilini dello stesso ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 giugno 2022)coltiva sempre più la sua carriera d’attrice. Di recente è entrata nel cast diin thedove interpreta Mabel. Eppure, in principio, il suo personaggio non era previsto. Manca sempre meno al debutto della seconda stagione diin the, in vista dei nuovi episodi, ha raccontato alcuni retroscena interessanti. Ad esempio, l’attrice ha spiegato che in principio il suo personaggio era destinato ad un altro membro del cast e per giunta maschile. L’attrice, nota sin dai tempi di Disney Channel, interpreta Mabel, appassionata di podcast crime e che si ritrova invischiata in un caso di omicidio insieme ad altri inquilini dello stesso ...

