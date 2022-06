Scrisse “Sei bellissima” per Loredana Bertè e “Ancora ancora ancora” per Mina: addio a Giampiero Felisatti (Di lunedì 20 giugno 2022) addio a uno dei più grandi autori italiani di testi musicali, Giampiero Felisatti, autore di brani celebri come, ancora, ancora, ancora, cantato da Mina, e Sei bellissima, interpretato da Loredana Bertè, scritto insieme a Claudio Daiano. Era nato a Vigevano ed aveva 72 anni. A darne notizia su Facebook la sorella Fiorella. «Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un Grande Artista non se ne va mai veramente – ha scritto nel post -. Le tue canzoni sono un lascito he rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci». “Sei bellissima” di Felisatti dedicata a Vanessa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022)a uno dei più grandi autori italiani di testi musicali,, autore di brani celebri come,, cantato da, e Sei, interpretato da, scritto insieme a Claudio Daiano. Era nato a Vigevano ed aveva 72 anni. A darne notizia su Facebook la sorella Fiorella. «Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un Grande Artista non se ne va mai veramente – ha scritto nel post -. Le tue canzoni sono un lascito he rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci». “Sei” didedicata a Vanessa ...

