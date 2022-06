Samuel Eto’o condannato a 22 mesi di reclusione per frode fiscale (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto raccontato dal quotidiano spagnolo Marca il calciatore Samuel Eto’o è stato condannato a 22 mesi di reclusione per frode fiscale dal tribunale di Barcellona. L’ex stella camerunense del calcio europeo ha infatti riconosciuto di aver frodato 3.872.621 euro al Tesoro pubblico tra il 2006 e il 2009, periodo in cui giocava con la maglia blaugrana addosso. Samuel Eto’o Barcellona Sentenza ??Eto’o ha ammesso la frode, ma ha anche accusato, senza citarlo, Mesalles, ovvero l’ex agente, il quale ha sempre definito “un secondo padre”. Infatti, l’ex attaccante di Inter e Barcellona ha intentato una causa, ancora in fase istruttoria, contro il suo ex rappresentante per presunti reati di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto raccontato dal quotidiano spagnolo Marca il calciatoreè statoa 22diperdal tribunale di Barcellona. L’ex stella camerunense del calcio europeo ha infatti riconosciuto di aver frodato 3.872.621 euro al Tesoro pubblico tra il 2006 e il 2009, periodo in cui giocava con la maglia blaugrana addosso.Barcellona Sentenza ??ha ammesso la, ma ha anche accusato, senza citarlo, Mesalles, ovvero l’ex agente, il quale ha sempre definito “un secondo padre”. Infatti, l’ex attaccante di Inter e Barcellona ha intentato una causa, ancora in fase istruttoria, contro il suo ex rappresentante per presunti reati di ...

Pubblicità

melgae2013 : Evasione fiscale: Samuel Eto'o condannato ad un anno e 10 mesi in Spagna... nn sia mai scrivere ex attaccante dell’… - TuttoCagliari : Samuel Eto’o condannato in Spagna per frode fiscale - SkySport : Frode fiscale in Spagna: Samuel Eto'o condannato a 22 mesi #SkySport #Etoo - sportli26181512 : Samuel Eto'o condannato: 22 mesi di reclusione per frode fiscale, un anno per il suo ex agente: Samuel Eto'o, ex at… - sportli26181512 : Frode fiscale in Spagna: Samuel Eto'o condannato a 22 mesi: L’ex calciatore dell’Inter e del Barcellona Samuel Eto’… -

Guai in vista per Eto'o: condannato a 22 mesi per frode fiscale Guai in vista per Samuel Eto'o . L'ex attaccante di Inter e Barcellona, infatti, è stato condannato a 22 mesi per frode. Non solo, perché è stato condannato anche il suo ex agente José Maria Mesalles, che lo portò in ... Eto'o, 22 mesi di condanna per frode fiscale: pagherà una ricca multa Samuel Eto'o condannato in Spagna per frode fiscale. L'ex attaccante camerunense costretto a pagare una salata multa Guai per Samuel Eto'o. L'ex attaccante camerunense è stato infatti condannato a ben ... Guai in vista per. L'ex attaccante di Inter e Barcellona, infatti, è stato condannato a 22 mesi per frode. Non solo, perché è stato condannato anche il suo ex agente José Maria Mesalles, che lo portò in ...condannato in Spagna per frode fiscale. L'ex attaccante camerunense costretto a pagare una salata multa Guai per. L'ex attaccante camerunense è stato infatti condannato a ben ...