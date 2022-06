Saldi estivi a Milano e in Lombardia | quando iniziano a luglio 2022?

Pubblicità

GamingTalker : I saldi estivi del 2022 di Steam inizieranno questa settimana - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Saldi estivi 2022, si inizia il 2 luglio: ecco il calendario regione per regione - LavoroLazio_com : ADDETTO / ADDETTA VENDITA_ SUPPORTO SALDI ESTIVI_ GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA a Roma ADDETTO / ADDETTA VEND… - paolo_r_2012 : Saldi estivi 2022, si inizia il 2 luglio: il calendario. FOTO - paolo_r_2012 : RT @SkyTG24: Saldi estivi 2022, si inizia il 2 luglio: ecco il calendario regione per regione -

sono ormai alle porte. Il 2 di luglio gli sconti partiranno in quasi tutte le regioni: "La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita ...2022: ecco il calendario regione per regione che nei prossimi giorni dovrebbe partire con i primi sconti. Ci L'articolo2022: quando iniziano regione per regione e quali sono ...La calda ed intensa stagione dei saldi per i giocatori PC si sta avvicinando. GOG ha iniziato pochi giorni fa i suoi speciali sconti estivi e si prevede che altri negozi come Steam ed Epic Games Store ...Il centro commerciale Maximo nella sera fra sabato 2 e domenica 3 luglio, in concomitanza con il primo giorno dedicato ai saldi estivi, presenta una “Notte bianca” dedicata allo shopping e al ...