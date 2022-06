Per Edoardo Tavassi addio all’Isola dei famosi 2022: l’infortunio lo mette ko, lacrime in diretta (Di lunedì 20 giugno 2022) Purtroppo per Edoardo Tavassi è arrivato il momento di lasciare l’Isola dei famosi 2022. Nella puntata in diretta di questa sera, Ilary Blasi ha annunciato che i medici in Honduras hanno stabilito che il romano non potrà andare avanti e deve lasciare il reality. Una clip ha riassunto quello che è successo in settimana, Edoardo da 5 giorni non vede i suoi compagni di viaggio e per lui è arrivato il momento di salutarli prima di partire per l’Italia. “Io non mi sono proprio reso conto, forse ho sbattuto a uno scoglio, solo dopo ho capito. Ho iniziato a piangere perchè a parte il dolore, qualcosa mai provata prima, per me la disperazione di non concludere questo percorso a un passo dalla finale. Ho dato una botta allo scoglio e adesso lesione dei legamenti e altro. Io sono rimasto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Purtroppo perè arrivato il momento di lasciare l’Isola dei. Nella puntata indi questa sera, Ilary Blasi ha annunciato che i medici in Honduras hanno stabilito che il romano non potrà andare avanti e deve lasciare il reality. Una clip ha riassunto quello che è successo in settimana,da 5 giorni non vede i suoi compagni di viaggio e per lui è arrivato il momento di salutarli prima di partire per l’Italia. “Io non mi sono proprio reso conto, forse ho sbattuto a uno scoglio, solo dopo ho capito. Ho iniziato a piangere perchè a parte il dolore, qualcosa mai provata prima, per me la disperazione di non concludere questo percorso a un passo dalla finale. Ho dato una botta allo scoglio e adesso lesione dei legamenti e altro. Io sono rimasto ...

