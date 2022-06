(Di lunedì 20 giugno 2022): la cerimonia inaugurale della Vde la mostrainsi terrà23al Museo Storico Archeologico. Al via la Vdeiin, l’iniziativa promossa dal Movimento Piazza d’Armi. La cerimonia inaugurale avrà luogo23alle 17:30, nel Museo Storico Archeologico, con accesso da Via

Pubblicità

2a News

22:16:15. Al via la V edizione dei Gigli in miniatura, l'iniziativa promossa dal Movimento Piazza d'Armi. La cerimonia inaugurale avrà luogo23 giugno alle 17:30, nel Museo Storico Archeologico, ...La graduatoria è stata pubblicata nella giornata di9 giugno. I fondi per la scuola 'Angelo e Francesco Solimena' serviranno a recuperare la palestra dell'istituto di via. Con l'avviso ... Nola: giovedì 23 giugno parte la V edizione dei Gigli in miniatura