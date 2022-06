Neonato abbandonato nella pattumiera | la scoperta choc di un passante

Pubblicità

La Legge per Tutti

Si è avvicinato sempre più fino a quando all'altezza di Winchester Avenue non si è trovato davanti un bidone da giardino: sotto al coperchio c'era un. L'uomo ha subito allertato i ...Fatta questa breve considerazione analizziamo il caso di un: i rischi per la madre . Indice 1 Mamma abbandona il figlio: quali conseguenze 2 Cosa succede se il... Neonato abbandonato: rischi per la madre Sassari, 20 giugno 2022 - Non è morta per cause violente la neonata di Burgos partorita in casa e trovata ... conviventi - i genitori e la sorella - al momento indagati per abbandono di incapace, è ...Nessun segno di violenza su quel corpicino, nessun elemento che possa far pensare alla “shaken baby syndrome“, ...