Napoli addio a Koulibaly: Min-Jae Kim è il preferito, lo scouting approva (Di lunedì 20 giugno 2022) Kalidou Koulibaly è in bilico ed il Napoli non vuole farsi trovare impreparato, anche perché la mossa di qualche grande società è sempre dietro l’angolo. Il calciomercato non è ancora entrato nella sua fase più calda, quindi non si può escludere che ci sia qualche top club europeo disposto a mettere 40 milioni di euro per comprare il centrale senegalese. Ed allora Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno intenzione di non farsi trovare impreparati e stanno cercando un sostituto di Koulibaly. Min-Jae Kim: il Napoli lo osserva da un anno Il centrale senegalese è il centro del progetto di Spalletti, pronto ad incatenarsi in caso di cessione. Ma le vie del mercato sono infinite ed il tecnico azzurro potrebbe anche aver bisogno di quelle catene da piazzare all’esterno del centro sportivo di Casel Volturno. La Juve ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Kalidouè in bilico ed ilnon vuole farsi trovare impreparato, anche perché la mossa di qualche grande società è sempre dietro l’angolo. Il calciomercato non è ancora entrato nella sua fase più calda, quindi non si può escludere che ci sia qualche top club europeo disposto a mettere 40 milioni di euro per comprare il centrale senegalese. Ed allora Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno intenzione di non farsi trovare impreparati e stanno cercando un sostituto di. Min-Jae Kim: illo osserva da un anno Il centrale senegalese è il centro del progetto di Spalletti, pronto ad incatenarsi in caso di cessione. Ma le vie del mercato sono infinite ed il tecnico azzurro potrebbe anche aver bisogno di quelle catene da piazzare all’esterno del centro sportivo di Casel Volturno. La Juve ...

