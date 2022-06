“Mai stati insieme”. UeD, bufera su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: i fan sicuri (Di lunedì 20 giugno 2022) Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi? Spunta il retroscena che nessuno si aspettava. Le voci sui presunti attriti tra la coppia non sono mancati dal primo giorno. Stando a quanto asserito dalla Marzano, Matteo Ranieri e Valeria Cardone tenderebbero a fingere di stare insieme senza per questo essere una vera coppia. Questioni di popolarità, secondo l’esperta. Affermazioni che non potevano che fare correre ai ‘ripari’. Valeria Cardone decide di rompere il silenzio. “Sinceramente, di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma, nonostante la distanza, ci siamo visti ogni weekend. (…) Forse ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Uomini e Donne,in crisi? Spunta il retroscena che nessuno si aspettava. Le voci sui presunti attriti tra la coppia non sono mancati dal primo giorno. Stando a quanto asserito dalla Marzano,tenderebbero a fingere di staresenza per questo essere una vera coppia. Questioni di popolarità, secondo l’esperta. Affermazioni che non potevano che fare correre ai ‘ripari’.decide di rompere il silenzio. “Sinceramente, di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma, nonostante la distanza, ci siamo visti ogni weekend. (…) Forse ci ...

