LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero si giocano l’oro! (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quarta giornata dei Mondiali di Nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma odierno prevede altre tre prove. Si comincerà alle ore 9:00 con il turno preliminare del solo libero, dove per l’Italia sarà presente Linda Cerruti dopo il quarto posto nel solo tecnico e il quinto nel doppio tecnico. Per l’azzurra si tratterà di una prova importante in vista dell’eventuale finale di mercoledì. Si proseguirà poi alle 14:00 con la finale del duo misto tecnico. Qui per l’Italia ci saranno Giorgio Minisini e Lucrezia ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quarta giornata deidipresso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma odierno prevede altre tre prove. Si comincerà alle ore 9:00 con il turno preliminare del solo libero, dove per l’Italia sarà presente Linda Cerruti dopo il quarto posto nel solo tecnico e il quinto nel doppio tecnico. Per l’azzurra si tratterà di una prova importante in vista dell’eventuale finale di mercoledì. Si proseguirà poi alle 14:00 con la finale del duo misto tecnico. Qui per l’Italia ci saranno...

Pubblicità

infoitsport : LIVE - Nuoto, seconda giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali domenica 19 giugno in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Mondiali #Budapest Splendido #oro per #Martinenghi nei 100 rana! Peccato per #Ceccon, solo… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: NICOLO' MARTINENGHI D'ORO NEI 100 RANA! Record e finale per Ceccon nei 100 do… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: si riapre la caccia alle medaglie con Ceccon e Martinenghi. Finali dalle 18 -… - angeliquepoison : LIVE - #Nuotosincronizzato, domenica 19 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA -