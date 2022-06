(Di lunedì 20 giugno 2022) sfiorando il milione di euro di incassi. Seppur con incassi minori alle aspettative, il film d'animazione Disney/Pixar . La pellicola spinoff della saga di Toy Story apre con un incasso di 968.000 euro raccolti in 464 sale e invita al ritorno al cinema famiglie e appassionati di animazione. Come rivela la nostra recensione di- Ladi, il film animato della Pixar riporta sugli schermi il popolare personaggio di Toy Story raccontando ladell'astronauta che ha ispirato il giocattolo di: perchénon è l'eroe che meritavamo, …

Pubblicità

SimoPillon : ?? La Stampa di regime annuncia tutta soddisfatta che uscirà il nuovo cartone Disney 'Lightyear, la vera storia di B… - FRNNRC73 : Livello di rincoglionimento italiano: esce un film che si chiama Lightyear e da noi Il Possente Uottefak aggiunge a… - MovieTrainercom : #Lightyear - La vera storia di #Buzz: Al cinema! Il nuovo film #Disney / #Pixar che racconta le origini dello… - Cinetvlandia : #Lightyear – La vera storia di Buzz video recensione del nuovo film #Disney #Pixar - Il_Paradroide : Lightyear: La vera storia di Buzz delude al botteghino: debutto mediocre negli USA, Pixar rischia il flop @IGNitalia -

... star della serie con Matilde Gioli che parteciperà all'evento in una veste del tutto differente, quella di doppiatore di Buzz nella nuova avventura d'azione" Lastoria di Buzz . L'...Seppur con incassi minori alle aspettative, il film d'animazione Disney/Pixar- Lastoria di Buzz debutta in testa al box office italiano . La pellicola spinoff della saga di Toy Story apre con un incasso di 968.000 euro raccolti in 464 sale e invita al ritorno ...Al Best Movie Comics & Games interverrà anche Alberto Malanchino, star della serie con Matilde Gioli che parteciperà all’evento in una veste del tutto differente, quella di doppiatore di Buzz nella ...Lightyear - La vera storia di Buzz debutta in testa al box office italiano sfiorando il milione di euro di incassi. Seppur con incassi minori alle aspettative, il film d'animazione Disney/Pixar Lighty ...