Juve, Morata corteggiato anche dall’Arsenal (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Arsenal è il principale corteggiatore di Alvaro Morata oltre alla Juventus che lo ha avuto in prestito dall’Atletico Madrid per due anni. La squadra inglese si prepara a lanciare un’offerta per il giocatore spagnolo, secondo il Mirror, approfittando del fatto che la situazione con la ‘Vecchia Signora’ è in stallo. Salvo un cambiamento radicale con la squadra italiana che decidesse di pagare i 35 milioni di euro pattuiti con l’Atlético, l’attaccante dovrà continuare ad essere rojiblanco o accettare un’altra delle proposte sul tavolo. L’Arsenal cerca un sostituto di Alexandre Lacazette e il tecnico Mikel Arteta avrebbe pensato a Morata in alternativa al giallorosso Tammy Abraham o a Gabriel Jesús del Manchester City. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Arsenal è il principalere di Alvarooltre allantus che lo ha avuto in prestito dall’Atletico Madrid per due anni. La squadra inglese si prepara a lanciare un’offerta per il giocatore spagnolo, secondo il Mirror, approfittando del fatto che la situazione con la ‘Vecchia Signora’ è in stallo. Salvo un cambiamento radicale con la squadra italiana che decidesse di pagare i 35 milioni di euro pattuiti con l’Atlético, l’attaccante dovrà continuare ad essere rojiblanco o accettare un’altra delle proposte sul tavolo. L’Arsenal cerca un sostituto di Alexandre Lacazette e il tecnico Mikel Arteta avrebbe pensato ain alternativa al giallorosso Tammy Abraham o a Gabriel Jesús del Mster City. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

romeoagresti : La trattativa tra la #Juve e l’#Atleti per #Morata resta molto complicata: ad oggi, rispetto agli ultimi contatti,… - GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - romeoagresti : ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la… - ilbianconerocom : L'addio di Morata spinge la Juve verso Arnautovic: ecco come cambia l'attacco! - ledicoladelsud : Juve, Morata corteggiato anche dall’Arsenal -