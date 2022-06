Israele in crisi, di nuovo. In autunno torna al voto (Di lunedì 20 giugno 2022) Israele andrà a votare per la quinta volta in quarantadue mesi, probabilmente a ottobre, e l’ex premier Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022)andrà a votare per la quinta volta in quarantadue mesi, probabilmente a ottobre, e l’ex premier

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Israele andrà a votare per la quinta volta in quarantadue mesi. Il collasso del governo Bennett è la prova che la crisi po… - ilfoglio_it : Israele andrà a votare per la quinta volta in quarantadue mesi. Il collasso del governo Bennett è la prova che la c… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Crisi di governo, Knesset sciolta: Israele torna al voto Con una situazione… - Rebu991 : Negli USA, Biden è abbacchiato dalla crisi e si ritrova una vice evanescente (what a pity, rischio occasione spreca… - canevarius : @Corriere A causa della crisi idrica occorre fin da ora prendere l'esempio di Israele ed incominciare la realizzazi… -