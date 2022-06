Inter, preso Bellanova dal Cagliari (Di lunedì 20 giugno 2022) MILANO - In attesa di definire la vicenda Lukaku , l' Inter si è assicurata il sostutito di Perisic : si tratta di Raul Bellanova , esterno destro classe 2000 del Cagliari e della Nazionale Under 21. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 giugno 2022) MILANO - In attesa di definire la vicenda Lukaku , l'si è assicurata il sostutito di Perisic : si tratta di Raul, esterno destro classe 2000 dele della Nazionale Under 21. ...

Pubblicità

GianmariaMigl02 : @MichaelAiolfi @DiMarzio @Inter Tipo quello dell’anno scorso, oppure quest anno? Fino ad ora ha preso 2 giocatori g… - forzainterthe : @Inter_Scout @Milestemplaris Preso 6 mesi fa in questo bilancio udogie se lo prendi sarà nel prossimo bilancio - Inter_Scout : @forzainterthe @Milestemplaris Troppo per noi, e poi hai preso Gosens anche lui circa 25 - FTuidder : @chrisquire80 @TheLastDuivel @DiMarzio @Inter @CagliariCalcio @SkySport Avete preso Messias in prestito dal Crotone… - CalcioOggi : Calciomercato, le notizie del 20 giugno. Milan, Maldini-Massara, poi Sanches e De Ketelaere. Inter, preso... - Corr… -

Inter, preso Bellanova dal Cagliari MILANO - In attesa di definire la vicenda Lukaku , l' Inter si è assicurata il sostutito di Perisic : si tratta di Raul Bellanova , esterno destro classe 2000 del Cagliari e della Nazionale Under 21. Il ds Ausilio e il suo vice Baccin hanno chiuso la ... Aldo Serena e l'africano impazzito, il gesto - choc nel pieno centro di Montebelluna ... l'ho invitato a fermarsi - racconta l'ex Milan e Inter al Corriere della Sera - Lui mi guardava e ... Serena motiva il gesto: 'L'ho fatto anche per il titolare del bar' Il titolare del bar preso di mira ... Corriere dello Sport BELLANOVA, Sfuma l'ipotesi viola: andrà all'Inter Raoul Bellanova ha infatti raggiunto l'accordo con l'Inter, che lo preleva dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno classe 2000, profilo preso in considerazione ... Conte ci ha preso gusto: ora ne vuole un altro dell’Inter Antonio Conte continua a monitorare attentamente le dinamiche in casa dell'Inter: prova il colpo da urlo per il Tottenham ... MILANO - In attesa di definire la vicenda Lukaku , l'si è assicurata il sostutito di Perisic : si tratta di Raul Bellanova , esterno destro classe 2000 del Cagliari e della Nazionale Under 21. Il ds Ausilio e il suo vice Baccin hanno chiuso la ...... l'ho invitato a fermarsi - racconta l'ex Milan eal Corriere della Sera - Lui mi guardava e ... Serena motiva il gesto: 'L'ho fatto anche per il titolare del bar' Il titolare del bardi mira ... Inter, preso Bellanova dal Cagliari Raoul Bellanova ha infatti raggiunto l'accordo con l'Inter, che lo preleva dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno classe 2000, profilo preso in considerazione ...Antonio Conte continua a monitorare attentamente le dinamiche in casa dell'Inter: prova il colpo da urlo per il Tottenham ...