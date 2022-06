Inter, è febbre Lukaku: gli abbonamenti schizzano, si va verso quota 40mila (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Inter è la squadra più attiva sul calciomercato. Le voci che vogliono sia Dybala che Lukaku sempre più vicini ai... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) L'è la squadra più attiva sul calciomercato. Le voci che vogliono sia Dybala chesempre più vicini ai...

Pubblicità

cmdotcom : Inter, è febbre Lukaku: gli abbonamenti schizzano, si va verso quota 40mila - Kalulisme : RT @_nzoAlo_: Sto malissimo ho febbre diarrea vomito , sta saltando Renato , inter prende dybala lukaku Non so in che modo il destino/karm… - _nzoAlo_ : Sto malissimo ho febbre diarrea vomito , sta saltando Renato , inter prende dybala lukaku Non so in che modo il de… - LucaLeo89 : @ColpogobboYtube Ieri sul video hai parlato di febbre da mercato o simile. Beh l Inter sta per prendere dybala e lu… -