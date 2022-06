Il Pd avverte Conte: "Fiducia in Draghi. Non fare favori alla Russia" (Di lunedì 20 giugno 2022) "Con i se e con i ma non si fa la storia. Noi siamo convinti, e lavoriamo per questo, che la risoluzione parlamentare delle prossime ore esprimerà il giusto sostegno all’azione del Presidente Draghi e dell’esecutivo in questo momento delicato". Con queste parole Enrico Borghi, responsabile... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 giugno 2022) "Con i se e con i ma non si fa la storia. Noi siamo convinti, e lavoriamo per questo, che la risoluzione parlamentare delle prossime ore esprimerà il giusto sostegno all’azione del Presidentee dell’esecutivo in questo momento delicato". Con queste parole Enrico Borghi, responsabile... Segui su affaritaliani.it

