Flash mob animalista a Cava.

(Di lunedì 20 giugno 2022) da Salerno Animal & Climate Save riceviamo e pubblichiamo Domenica 19 giugno noi attivisti di Salerno Animal Save siamo tornati in piazza Duomo ade'Tirreni, esattamente come l'anno scorso, per ...

da Salerno Animal & Climate Save riceviamo e pubblichiamo Domenica 19 giugno noi attivisti di Salerno Animal Save siamo tornati in piazza Duomo a Cava de'Tirreni, esattamente come l'anno scorso, per ...