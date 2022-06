Colosseo | controlli anti abusivi | multe per 78mila euro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – Proseguono ipianificati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del Centro Storico della Capitale. È in questo contesto che si inquadra l’attività svolta dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia che nella giornata di ieri hanno sanzionato 16 venditori ambul, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, che avevano allestito le loro “bancarelle” nelle zone dele dei Fori Imperiali. Nei loro confronti, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 78.000e applicato l’ordine di allontanamento dalle zone interessate e dal Centro Storico per 48 ore. Sequestrate decine di articoli consistenti in aste per selfie, power bank per ...