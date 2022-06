Chiambretti chiede di tagliare assegno di mantenimento per la figlia: il reddito del conduttore da 55 a 25 mila euro al mese. La replica dell’ex compagna (Di lunedì 20 giugno 2022) Il conduttore Piero Chiambretti ha citato davanti al Tribunale di Torino l’ex compagna Federica Laviosa, mamma di sua figlia Margherita, per chiedere “la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia”. Il presentatore torinese ha chiesto al giudice della settima sezione civile di ridurre il contributo al momento versato da 3.000 a 800 euro al mese. A fronte di entrate dimezzate, come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni: dai 55 mila euro al mese del 2017 ai 26 mila percepiti nel 2021. Da qui la richiesta di modificare l’accordo trovato a dicembre 2016, un atto davanti al giudice necessario dopo la mancata intesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) IlPieroha citato davanti al Tribunale di Torino l’exFederica Laviosa, mamma di suaMargherita, perre “la modifica delle condizioni di affidamento e didella”. Il presentatore torinese ha chiesto al giudice della settima sezione civile di ridurre il contributo al momento versato da 3.000 a 800al. A fronte di entrate dimezzate, come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni: dai 55aldel 2017 ai 26percepiti nel 2021. Da qui la richiesta di modificare l’accordo trovato a dicembre 2016, un atto davanti al giudice necessario dopo la mancata intesa ...

fanpage : Piero Chiambretti ha chiesto al tribunale di ridurre l'importo dell'assegno versato per la figlia 11enne da 3000 a… - PianiMaurizio : Che pena mi fa #Chiambretti chiede riduzione alimenti per la figlia .. - marthanaudasch1 : #chiambretti guadagna solo 26.000 euro al mese e chiede di darne 800 alla figlia…perché non riesce più a darne 3000….ma è uno scherzo? ????????