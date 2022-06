Pubblicità

daves80 : @marco9894 Non è normale che ti fai trollare da ogni notizia di calciomercato ?????? - FrancoGordon97 : @Erfaina1988 @rossia687 Damiano, sei libero di avere opinioni sbagliate, ma quando mi fai il paragone tra Di Maria… - dfisi : Un 'discepolo' di Conte o 'avrá fede in Arteta'? I tabloid inglesi e i loro giochi di parole. Come fai a non amarli… - AndreasAldino : @BlackfireVarys @StynesTrevor Poi magari Vien fatto un calciomercato senza nomi sonanti e fai cmq un campionato di alto livello... chissà - antmil1976 : Angel(o), che fai: vieni? -

La Gazzetta dello Sport

Una nuova iniziativa Gazzetta:la tua domanda sulle ultime di, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, gli intrecci e gli uomini nuovi di tutte le squadre ...De Bruyne si è avvalso di un team di analisti per dimostrare, con le statistiche, la sua centralità nel Man City Non è chiaro se sono gli ultimi romantici o i pionieri delda te. Ma i grandi ... Calciomercato: fai le tue domande, dalle 18 alle 19 la Gazzetta ti risponde subito Non è sicuramente quello che il gruppo 777 partners aveva in programma quando aveva deciso di acquistare il Genoa ma le cose non sempre vanno come desiderato. La retrocessione in Serie B, per quanto ...Il 1 Luglio molti giocatori faranno ritorno dai prestiti e tra questi c'è anche Marco Alia. Il portiere classe 2000 ha passato questa stagione in prestito al Monterosi in Serie C e, dopo un inizio ...