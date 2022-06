Bufala Fest 2022 sul Lungomare | un’intera filiera per esaltare il concetto di Sostenibilità

Pubblicità

luigifarinasi : Dal 9 al 17 luglio torna a Napoli Bufala Fest, un’intera filiera in primo piano per esaltare il concetto di Sosteni… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #WineFood Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo - PrimaCommunica2 : #WineFood Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo - Viaggiando_nM : #Bufala Fest - Napoli dal 11 al 13 Settembre 2015 -

ilmattino.it

... cooking show e spettacoli per una festa dedicata alla Mozzarella diCampana . Spazi ... che propone Beer'Festa della birra artigianale' . Una serata dedicata alla degustazione di diverse ...... mozzarella diconiglio alla ischitana, spaghetto ai ricci di mare come sanno farli a ... Mosaico per Procida sarà tra i protagonisti del Mediterranean Wine Artpromosso dal Mavv wine art ... Napoli: dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e ...Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filie ...