Benefici della VPN: perché ogni impresa dovrebbe utilizzarla (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutte le imprese, specialmente quelle che hanno adottato un modello di business 4.0, necessitano di essere costantemente collegate con l’esterno tramite la rete internet. Tuttavia l’interfacciarsi con la rete potrebbe nascondere alcune insidie. In caso di aziende o imprese le conseguenze di un attacco hacker potrebbero essere molto gravi. Ecco come evitarlo. Il modello di impresa 4.0 prevede una digitalizzazione quasi totale della catena produttiva, dell’amministrazione e non solo. Grazie a tecnologie avanzatissime come il Machine Learning e l’Internet of Things si può ottimizzare il proprio business, ridurre gli sprechi e prevenire i malfunzionamenti. Tuttavia per connettere le macchine fra di loro e per snellire tutti i processi amministrativi tradizionali c’è bisogno di una massiccia diffusione della rete internet. In altre parole ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutte le imprese, specialmente quelle che hanno adottato un modello di business 4.0, necessitano di essere costantemente collegate con l’esterno tramite la rete internet. Tuttavia l’interfacciarsi con la rete potrebbe nascondere alcune insidie. In caso di aziende o imprese le conseguenze di un attacco hacker potrebbero essere molto gravi. Ecco come evitarlo. Il modello di4.0 prevede una digitalizzazione quasi totalecatena produttiva, dell’amministrazione e non solo. Grazie a tecnologie avanzatissime come il Machine Learning e l’Internet of Things si può ottimizzare il proprio business, ridurre gli sprechi e prevenire i malfunzionamenti. Tuttavia per connettere le macchine fra di loro e per snellire tutti i processi amministrativi tradizionali c’è bisogno di una massiccia diffusionerete internet. In altre parole ...

Pubblicità

virgiliopaolo : RT @florastr: i 5pippe hanno disseminato il loro virus della decrescita ovunque..e quel virus gli si è ritorto contro I 5FARDELLI DELLA PO… - salvelox681 : RT @michele_geraci: L‘#Ucraina, al di là del dramma della guerra che vive da 8 anni, non ha i requisiti per entrare in #UE, né il suo ingre… - RenzoCianchetti : RT @michele_geraci: L‘#Ucraina, al di là del dramma della guerra che vive da 8 anni, non ha i requisiti per entrare in #UE, né il suo ingre… - lorenzoonori : RT @michele_geraci: L‘#Ucraina, al di là del dramma della guerra che vive da 8 anni, non ha i requisiti per entrare in #UE, né il suo ingre… - alborama : RT @michele_geraci: L‘#Ucraina, al di là del dramma della guerra che vive da 8 anni, non ha i requisiti per entrare in #UE, né il suo ingre… -