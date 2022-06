Beautiful, anticipazioni 21 giugno: Hope confessa a Thomas di avere dei sospetti su Liam. Eric rivela a Ridge che non riesce a perdonare Quinn (Di lunedì 20 giugno 2022) Beautiful, anticipazioni 21 giugno: nella puntata di domani vedremo un riavvicinamento di Hope a Thomas, che però parleranno di Liam. La figlia di Brooke e Deacon continuerà a non vederci chiaro nel comportamento del marito. Eric invece si confiderà con Ridge sulla situazione del suo matrimonio con Quinn. Beautiful, anticipazioni 21 giugno, Hope a Thomas: “Liam mi nasconde qualcosa!” Hope, preoccupata per il misterioso atteggiamento di Liam, ne parla con Thomas, dicendogli di aver paura che ci sia qualcosa che il marito non vuole dirle. C’entra ancora Steffy, con cui l’ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 giugno 2022)21: nella puntata di domani vedremo un riavvicinamento di, che però parleranno di. La figlia di Brooke e Deacon continuerà a non vederci chiaro nel comportamento del marito.invece si confiderà consulla situazione del suo matrimonio con21: “mi nasconde qualcosa!”, preoccupata per il misterioso atteggiamento di, ne parla con, dicendogli di aver paura che ci sia qualcosa che il marito non vuole dirle. C’entra ancora Steffy, con cui l’ha ...

