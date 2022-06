Appello ai liberali per non credere alle bufale sul ddl Zan (Di lunedì 20 giugno 2022) Care amiche e cari amici liberali,come sapete il Partito democratico pensa di far votare il disegno di legge Zan anche a costo di modificarlo (un po’, dicono). Ma non ci riusciranno, oppure si, ma non si capisce quale sia il limite delle modifiche che verranno accettate visto che le posizioni sembrano lontanissime. Riprenderà quindi la discussione pubblica su questo testo, e ricomincerà la gara a chi la spara più grossa: già perché le frottole (più o meno fondate) sono all’ordine del giorno dei parlamenti di tutto il mondo, ma una tale caterva di vere e proprie falsità dette da un coro di cosiddetti esperti raramente l’avevo sentita. Con l’epilogo finale di quell’applauso sfottò che ne sottolineò l’affossamento in Aula. La parte principale, come accade spesso, è giocata dalle forze di centrodestra che hanno ripetuto fino allo sfinimento, e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Care amiche e cari amici,come sapete il Partito democratico pensa di far votare il disegno di legge Zan anche a costo di modificarlo (un po’, dicono). Ma non ci riusciranno, oppure si, ma non si capisce quale sia il limite delle modifiche che verranno accettate visto che le posizioni sembrano lontanissime. Riprenderà quindi la discussione pubblica su questo testo, e ricomincerà la gara a chi la spara più grossa: già perché le frottole (più o meno fondate) sono all’ordine del giorno dei parlamenti di tutto il mondo, ma una tale caterva di vere e proprie falsità dette da un coro di cosiddetti esperti raramente l’avevo sentita. Con l’epilogo finale di quell’applauso sfottò che ne sottolineò l’affossamento in Aula. La parte principale, come accade spesso, è giocata dforze di centrodestra che hanno ripetuto fino allo sfinimento, e ...

