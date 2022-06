Addio a Giampiero Felisatti: chi era l’autore dei brani più iconici di Mina e Loredana Berté (Di lunedì 20 giugno 2022) l’autore di numerosi successi sia italiani che internazionali ci lascia a 72 anni. Chi era Giampiero Felisatti, l’uomo che scrisse iconici brani di Mina e Berté Si è spento a Pavia a 72 anni Giampiero Felisatti, l’autore di tantissimi successi italiani e internazionali. Una morte, la sua, che lascia un voto incolmabile nel panorama musicale italiano, ma con un conforto su tutti, quello che le sue canzoni “sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci”. A scriverlo è la sorella dell’autore, Fiorella Felissati. E’ stata la speaker di Radio Italia a dare il triste annuncio attraverso un post sui social. Chi era Giampiero Felisatti, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 giugno 2022)di numerosi successi sia italiani che internazionali ci lascia a 72 anni. Chi era, l’uomo che scrissediSi è spento a Pavia a 72 annidi tantissimi successi italiani e internazionali. Una morte, la sua, che lascia un voto incolmabile nel panorama musicale italiano, ma con un conforto su tutti, quello che le sue canzoni “sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci”. A scriverlo è la sorella del, Fiorella Felissati. E’ stata la speaker di Radio Italia a dare il triste annuncio attraverso un post sui social. Chi era, ...

