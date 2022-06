Volley, Nations League femminile 2022: Turchia vince in rimonta, battuta la Corea del Sud (Di domenica 19 giugno 2022) La Turchia vince e convince nel match valido come ottava giornata della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le anatoliche hanno infatti battuto senza troppi problemi il fanalino di coda Corea del Sud, che pure ha dato tutto contro una formazione nettamente più forte della carta, durando però solo due set: 3-1 (20-25, 25-13, 25-19, 25-15) il risultato finale. La formazione orientale, che è ancora a zero punti nella competizione, parte bene, e a sorpresa riesce anche ad aggiudicarsi il primo set, ma poi va in scena un assolo della Turchia, che vince i successivi tre set con risultato anche discretamente largo, a parte il terzo in cui le Coreane hanno tentato la reazione. Top ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Lae connel match valido come ottava giornata della(VNL). Le anatoliche hanno infatti battuto senza troppi problemi il fanalino di codadel Sud, che pure ha dato tutto contro una formazione nettamente più forte della carta, durando però solo due set: 3-1 (20-25, 25-13, 25-19, 25-15) il risultato finale. La formazione orientale, che è ancora a zero punti nella competizione, parte bene, e a sorpresa riesce anche ad aggiudicarsi il primo set, ma poi va in scena un assolo della, chei successivi tre set con risultato anche discretamente largo, a parte il terzo in cui lene hanno tentato la reazione. Top ...

