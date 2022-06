Torino-Fiorentina: trattativa per un portiere (Di domenica 19 giugno 2022) Fra i giocatori che lasceranno il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha alcune... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Fra i giocatori che lasceranno ilin questa sessione di mercato c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Ilserbo ha alcune...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pinamonti chiede tempo al #Monza. Restano in lizza #Fiorentina e #Torino - sportli26181512 : Torino-Fiorentina: trattativa per un portiere: Fra i giocatori che lasceranno il Torino in questa sessione di merca… - H0PESTR0M : Pinamonti se avesse un po' di cervello sarebbe già con le valigie pronte e in aeroporto invece di aspettare Torino… - sportli26181512 : Torino, idea Piatek per il dopo Belotti: Tuttosport scrive che il Torino sta pensando a Piatek, in prestito alla Fi… - alfonso56123000 : @andreapurgatori E poi voi romanisti non vi lamentate, come Sassuolo Udinese Fiorentina Atalanta ed altre siete la… -