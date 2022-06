Sofia Raffaeli spaziale! Doppio oro a 18 anni agli Europei di ginnastica ritmica

(Di domenica 19 giugno 2022) Storica impresa pere per laitaliana., 18, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio… - fanpage : SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurr… - LiaCapizzi : Prime volte. Storiche ???? Mai una italiana aveva vinto l'oro individuale agli Europei? Sofia Raffaeli (18anni) fa p… - Gianna79022742 : RT @Eurosport_IT: SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli… - Mary01809842 : RT @Eurosport_IT: SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei di ginn… -

Storica impresa pere per la ginnastica ritmica italiana., 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In una mattina la ...AGI - Storica impresa pere per la ginnastica ritmica italiana., 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In una mattina la ...Storico doppio oro dell'azzurra Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Tel Aviv. La diciottenne marchigiana si è laureata campionessa europea al cerchio e alle clavette, oltre a ...Storico doppio oro dell'azzurra Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Tel Aviv. La diciottenne marchigiana si è laureata campionessa europea al cerchio e alle clavette, oltre a ...