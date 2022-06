Nuoto | pagelle Mondiali 2022 | Nicolò Martinenghi ora è una vera star! Thomas Ceccon e Benedetta Pilato | il futuro è adesso!

(Di domenica 19 giugno 2022)19 giugno NICOLO’9: La favola ha scritto il lieto fine. Cinque anni fa la sua espressione triste accompagnava i due noni posti in semifinale che lo estromettevano dalla finale iridata ma mai avrebbe immaginato che cinque anni dopo, nello stesso teatro, la Duna Arena, sarebbe salito sul tetto del mondo. Ha riscritto la storia sua e delitaliano conquistando il primo oro azzurro mondiale nella rana. Ha completato il cerchio dei podi: ora è salito su tutti quelli delle grandi manifestazioni ma è pronto a ripartire perchè lui di vincere non si stanca mai. L’unica cosa che è mancata oggi è il grande tempo ma oggi, come gli ha detto il suo tecnico Marco Pedoja, contava solo vincere e lui lo ha fatto con grande autorità. Campione vero....

Mondiali 18 giugno THOMAS CECCON 8.5: Una giornata quasi perfetta per il veneto che conquista ancora con la staffetta veloce la prima medaglia mondiale in carriera, il bronzo, ... ALESSANDRO MIRESSI 5: Si può dire, lo ha fatto lui stesso, che la 4×100 stile libero ha conquistato la medaglia "nonostante" la sua prestazione. ELENA DI LIDDO 5: Bella anche da vedere al mattino, qua ...