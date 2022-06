(Di domenica 19 giugno 2022) La nuovadi, Ms., sembra non aver attirato finora lo stesso numero di spettatori degli altri titoli televisivi targati MCU. Ms.non starebbe brillando negli, almeno secondo gli ultimi report. La nuovadel MCU dedicata a Kamala Khan avrebbe infatti fatto registrare le visualizzazioni più basse finora tra letargateStudios. Secondo quanto stimato da Samba TV, come segnala anche Coming Soon, nei primi cinque giorni dal suo debutto lacon protagonista Iman Vellani avrebbe totalizzato un pubblico composto da 775.000 abitazioni negli Stati Uniti, molte meno rispetto a quante si sarebbero invece sintonizzate per la precedente ...

Pubblicità

MartyPsyko : @lalienospacejay Ah siam proprio a livello di rock 101, e magari ascolti anche Eminem e sei esperta di rap? E vedi… -

Movieplayer.it

Ms.non starebbe brillando negli, almeno secondo gli ultimi report. La nuova serie del MCU dedicata a Kamala Khan avrebbe infatti fatto registrare le visualizzazioni più basse finora tra le ...... ha un controllo quasi monopolistico sul settore dei rating e delle misurazioni degli. ... come Facebook, Spotify, Etsy eEntertainment. La società di Breyer, Breyer Capital, ha guidato ... Ms. Marvel, ascolti più bassi di tutto il MCU per la serie Disney+ La nuova serie Marvel di Disney+, Ms. Marvel, sembra non aver attirato finora lo stesso numero di spettatori degli altri titoli televisivi targati MCU. Ms. Marvel non starebbe brillando negli ascolti, ...Il videogioco sulla più amata eroina di stampo DC, Wonder Woman portebbe davvero portare al limite il Nemesis System!