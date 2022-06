MotoGP, Fabio Quartararo non ha più un rivale credibile. Mondiale a senso unico. E anche il ‘vero’ Marc Marquez faticherebbe con il francese (Di domenica 19 giugno 2022) Il Gran Premio di Germania ha posto fine alla prima parte della stagione 2022 di MotoGP. Non fisicamente, perché il giro di boa si avrà con la pausa estiva che comincerà lunedì prossimo, bensì aritmeticamente. Il Sachsenring è infatti stata la decima delle venti gare in calendario. Saremo anche a metà strada, ma il Mondiale appare pressoché deciso. Fabio Quartararo sta inesorabilmente prendendo il largo in classifica generale, dove ora ha 34 punti di vantaggio sull’inseguitore più vicino, ovvero Aleix Espargarò, e 91 sull’avversario potenzialmente più pericoloso, cioè Francesco Bagnaia. Qual è il segreto del francese? È l’unico centauro in grado di fornire performance di livello assoluto in ogni singolo Gran Premio. Il transalpino sta costruendo la sua fuga per la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Il Gran Premio di Germania ha posto fine alla prima parte della stagione 2022 di. Non fisicamente, perché il giro di boa si avrà con la pausa estiva che comincerà lunedì prossimo, bensì aritmeticamente. Il Sachsenring è infatti stata la decima delle venti gare in calendario. Saremoa metà strada, ma ilappare pressoché deciso.sta inesorabilmente prendendo il largo in classifica generale, dove ora ha 34 punti di vantaggio sull’inseguitore più vicino, ovvero Aleix Espargarò, e 91 sull’avversario potenzialmente più pericoloso, cioè Francesco Bagnaia. Qual è il segreto del? È l’centauro in grado di fornire performance di livello assoluto in ogni singolo Gran Premio. Il transalpino sta costruendo la sua fuga per la ...

Pubblicità

MotorcycleSp : Il Gran Premio di Germania si è concluso con il trionfo di Fabio Quartararo, con il pilota Yamaha ch... #MotoGP… - Arenanews1 : Hasil MotoGP Jerman 2022: Fabio Quartararo Juara, Francesco Bagnaia Crash - - dhitka : RT @MotorcycleSp: Il trionfo di Fabio Quartararo in terra tedesca ha concluso il viaggio al Sachsenring con un vantagg... #MotoGP #MotoGP #… - davidelgaudio : RT @FranckyHawk29: Come dicevamo la gara è domenica. È bastato un giro veloce di Fabio Quartararo per farlo andare nel pallone. #MotoGP #D… - dhitka : RT @corsedimoto: VIDEO MOTOGP - Ecco le highlights del GP Germania: Fabio Quartararo ha dominato alla 'Marc Marquez'. Dietro di lui ne sono… -