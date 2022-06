MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo GP Germania 2022: Quartararo allunga (Di domenica 19 giugno 2022) La classifica piloti di MotoGP aggiornata dopo il GP di Germania 2022, decimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, trionfa Fabio Quartararo, primo sin dal giro iniziale e bravo a blindare la vittoria senza lasciare scampo ai suoi avversari. Completano il podio Zarco e Miller, mentre il miglior italiano è Luca Marini, quinto. Di seguito la classifica piloti aggiornata. L’ORDINE DI ARRIVO classifica piloti aggiornata Quartararo 172 Espargaro A. 138 Zarco 111 Bastianini 100 Binder B. 82 Bagnaia 81 Miller 81 Rins 69 Mir 69 Oliveira 64 Marquez M. 60 IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Ladiil GP di, decimo appuntamento del mondiale di. Sul circuito del Sachsenring, trionfa Fabio, primo sin dal giro iniziale e bravo a blindare la vittoria senza lasciare scampo ai suoi avversari. Completano il podio Zarco e Miller, mentre il miglior italiano è Luca Marini, quinto. Di seguito la. L’ORDINE DI ARRIVO172 Espargaro A. 138 Zarco 111 Bastianini 100 Binder B. 82 Bagnaia 81 Miller 81 Rins 69 Mir 69 Oliveira 64 Marquez M. 60 IN AGGIORNAMENTO SportFace.

TeoBellan : Quartararo re del Sachsenring, gara perfetta del pilota Yamaha. Allunga in classifica generale. Sul podio #MotoGP a… - pc_947 : Lungo... Quartararo ringrazia ancora di più in classifica. #MotoGP #GermanGP - AZatt99 : Qui per ricordarvi che #Bagnaia è il terzo pilota #Ducati in classifica. IL TERZO. Ah già ma non è colpa sua. #MotoGP - Frankesko12 : Invece di dire chi tra Martin e bastianinni meriti la ducati ufficiale guardare zarco che attualmente è la miglior… - VikyBorgomeo : #motoGp #GermanGP Cade Bagnaia! Pilota illeso, ma colpo durissimo per la classifica mondiale -