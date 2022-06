Morto l’ex arbitro Tim White | aveva 68 anni

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 giugno 2022) Tim, exin WWE, è deceduto oggi all’età di 68. Gli inizi dicon la WWE risalgono al 1985, con il suo ruolo di agente di Andre The Giant, per poi passare ad un ruolo full time danel 1993, dopo la morte di quest’ultimo. La notizia arriva dalla WWE stessa e da Sean Ross Sapp di Fightful. La carriera diera anche noto per aver arbitrato lo storico Hell in a Cell match fra Undertaker e Mankind a King of the Ring ’98, e per essere stato protagonista di alcuni sketch andati in onda sul sito web della WWE nel 2005. Nel 2004 è stato costretto al ritiro dall’arbitraggio a causa di diversi infortuni alla spalla, ma ciononostante è rimasto con la WWE fino al 2009, anno del suo licenziamento.