Milan, prestissimo i rinnovi di Maldini e Massara (Di domenica 19 giugno 2022) Tutte incomprensioni destinate a superarsi, in quanto la Gazzetta dello Sport rivela che in settimana i due dirigenti metteranno la firma sul nuovo contratto. Da li in poi, ci si concentrerà ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 19 giugno 2022) Tutte incomprensioni destinate a superarsi, in quanto la Gazzetta dello Sport rivela che in settimana i due dirigenti metteranno la firma sul nuovo contratto. Da li in poi, ci si concentrerà ...

