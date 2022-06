(Di domenica 19 giugno 2022) Il Fatto Quotidiano intervista l’ex pilota automobilistico. Ha 59 anni, è stato anche in Ferrari. Oggi fa il telecronista Rai. E’ il protagonista del film documentario Natural Born Driver, che sarà trasmesso in autunno su Sky Documentaries. «In realtà. Ma ero alto un metro e un barattolo, e già allora le società di pallone cercavano giocatori formati fisicamente. Nel film non c’è, ma la carriera si è fermata dopo un match tra la mia Pro Sesto e l’Inter. Rivedo quel momento, quando prima dell’inizio della partita guardo gli undici dell’altra squadra, li scruto, li studio e soprattutto cerco di capire quale sarà il mio diretto avversario. Io giocavo. E a un certo punto arriva un ragazzone, il più grosso di tutti e, poco dopo, proprio quel ...

Alle 19.30 Natural Born Driver L'incredibile storia di Ivan Capelli di Gionata Zanetta, alla presenza del regista e del protagonista. Il film è il racconto della carriera agonistica dell'ex pilota. Ivan Capelli: «Nasco calciatore, terzino destro. Poi una volta affrontai Bergomi e decisi di smettere»