Inzaghi | il 3 - 5 - 2 marchio di fabbrica

(Di domenica 19 giugno 2022) A maggio, subito dopo aver perso lo scudetto all'ultimo tuffo, pensava di salutare Lautaro, proprio come l'anno precedente era stato costretto a rinunciare a Lukaku e ad Hakimi per motivi di bilancio. ...

Corriere dello Sport

Adesso, invece, Simone aspetta due telefonate, quelle della svolta. La prima in cui gli verrà comunicato che Romelu tornerà ad Appiano, almeno per una stagione: una priorità assoluta, pretesa ... Il 30 giugno è la data limite che l'Inter si è imposta per cercare di riportare Lukaku a Milano. Simone Inzaghi lo attende a braccia aperte, il tecnico nerazzurro è ...