palermo24h : Infiorata Faro Superiore a opera dell’associazione In cammino con Loredana FOTO -

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

L'associazione "In cammino con Loredana" di Faro Superiore, presieduta da Pasquale Scutellà (papà di Loredana) ha rinnovato, con il supporto spirituale di don Filippo Lucianetti, per la nona edizione l'Infiorata. Volontari ed associazioni si sono prestati ed adoperati per abbellire con disegni a carattere religioso di tante tonalità le vie, le piazze e diversi angoli della città attraverso cui passerà la processione.