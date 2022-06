Ginnastica ritmica | finali squadre oggi in tv | orario e diretta streaming con le Farfalle

Pubblicità

Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio… - fanpage : SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurr… - Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei d… - itzawin_win : RT @Eurosport_IT: SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli… - luisa_pacelli : RT @fanpage: SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurra a riuscir… -

Sofia Raffaeli nella storia con due medaglie d'oro e un argento agli Europei didi Tel Aviv. L'azzurra vince la medaglia d'oro al cerchio con 36 punti netti. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato - già medaglia di bronzo in questo attrezzo al ...Nella storia dellamai un'italiana aveva vinto un titolo europeo agli attrezzi: Sofia, 18 anni di Chiaravalle c'è riuscita in una sola mattinata.Storico doppio oro dell’azzurra Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Tel Aviv. La diciottenne marchigiana si è laureata campionessa europea al cerchio e alle clavette, oltre a ...Storica impresa per Sofia Raffaeli e per la ginnastica ritmica italiana. Sofia, 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento ...