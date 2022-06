Ginnastica artistica, doppio oro per Sofia Raffaeli (Di domenica 19 giugno 2022) Storico doppio oro per la Ginnastica ritmica azzurra agli europei in corso di svolgimento a Tel Aviv Sofia Raffaeli, ha fatto suoi i titoli nella specialità del cerchio e in quella delle clavette. Un ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 giugno 2022) Storicooro per laritmica azzurra agli europei in corso di svolgimento a Tel Aviv, ha fatto suoi i titoli nella specialità del cerchio e in quella delle clavette. Un ...

Pubblicità

alescavanna : RT @RaiNews: Grandissima Sofia Raffaeli!!! Regala all'Italia le prime tre medaglie in una disciplina individuale nella storia del campionat… - SMannapoli : Tre volte #SofiaRaffaeli Impresa storica agli Europei di ginnastica artistica di Tel Aviv - Noemi65358866 : RT @RaiNews: Grandissima Sofia Raffaeli!!! Regala all'Italia le prime tre medaglie in una disciplina individuale nella storia del campionat… - Monica59374295 : @FrancescoLollo1 Ciao Francesco. Brava la ginnasta! A me piaceva la ginnastica artistica - RaiNews : Grandissima Sofia Raffaeli!!! Regala all'Italia le prime tre medaglie in una disciplina individuale nella storia de… -