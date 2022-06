Francesco De Gregori e Antonello Venditti, il concerto all’Olimpico di Roma: “Auguriamo ai giovani di sopravvivere tra 50 anni come noi” – SCALETTA (Di domenica 19 giugno 2022) Trentadue canzoni, una hit dietro l’altra, praticamente un’enciclopedia della storia della musica italiana. La storia di due grandi artisti in una notte magica proprio nella loro città, Roma, e all’Olimpico. In quarantaquattromila hanno applaudito e cantato per più di ore e mezzo di show con Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Il progetto del concerto di Roma, e del tour che segue, ha iniziato a prendere forma 4 anni fa ma è slittato per due anni a causa della pandemia. “Dopo essersi interrotto, oggi il nostro rapporto si è compiuto. E ci possiamo mandare a quel paese da amici e non per interposta persona. Siamo fratelli, e la fratellanza non può interrompersi mai – hanno detto i due cantautori poco prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Trentadue canzoni, una hit dietro l’altra, praticamente un’enciclopedia della storia della musica italiana. La storia di due grandi artisti in una notte magica proprio nella loro città,, e. In quarantaquattromila hanno applaudito e cantato per più di ore e mezzo di show conDe. Il progetto deldi, e del tour che segue, ha iniziato a prendere forma 4fa ma è slittato per duea causa della pandemia. “Dopo essersi interrotto, oggi il nostro rapporto si è compiuto. E ci possiamo mandare a quel paese da amici e non per interposta persona. Siamo fratelli, e la fratellanza non può interrompersi mai – hanno detto i due cantautori poco prima di ...

