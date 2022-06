F1, Sergio Perez: “Ho avuto problemi al cambio, è stato un weekend da dimenticare a Montreal” (Di domenica 19 giugno 2022) Poca voglia di parlare e tanta amarezza per il messicano Sergio Perez. Il pilota della Red Bull è stato costretto al ritiro nel corso del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Montreal Perez si è dovuto fermare per un problema alla scatola del cambio che potrebbe avere delle conseguenze anche per future penalità in griglia. Un fine-settimana difficile costellato anche da qualche errore da parte del pilota, ricordando quanto accaduto nelle qualifiche. Nella Q2 il messicano è andato lungo nel primo settore, sbattendo contro le barriere su pista bagnata, e mettendo la parola fine al time-attack. La gara si presentava già complicata e il problema alla RB18 ha completato l’opera: “Un problema al cambio mi ha obbligato a fermarmi. Il ritiro era ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Poca voglia di parlare e tanta amarezza per il messicano. Il pilota della Red Bull ècostretto al ritiro nel corso del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito disi è dovuto fermare per un problema alla scatola delche potrebbe avere delle conseguenze anche per future penalità in griglia. Un fine-settimana difficile costellato anche da qualche errore da parte del pilota, ricordando quanto accaduto nelle qualifiche. Nella Q2 il messicano è andato lungo nel primo settore, sbattendo contro le barriere su pista bagnata, e mettendo la parola fine al time-attack. La gara si presentava già complicata e il problema alla RB18 ha completato l’opera: “Un problema almi ha obbligato a fermarmi. Il ritiro era ...

