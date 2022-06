Dirigenti scolastici, 340 milioni per il FUN (fondo unico nazionale): una parte è destinata alla retribuzione di posizione di parte variabile (Di domenica 19 giugno 2022) La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione ha comunicato alle organizzazioni sindacali che il FUN 21/22 è stato certificato dall’Ufficio Centrale del Bilancio. La sua consistenza è di 340.963.278,38 euro, mentre per l’anno scolastico precedente ammontava a 322.212.772,75 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 giugno 2022) La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione ha comunicato alle organizzazioni sindacali che il FUN 21/22 è stato certificato dall’Ufficio Centrale del Bilancio. La sua consistenza è di 340.963.278,38 euro, mentre per l’anno scolastico precedente ammontava a 322.212.772,75 euro. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Dirigenti scolastici, 340 milioni per il FUN (fondo unico nazionale): una parte è destinata alla retribuzione di po… - cislscuola : Certificate dall'Ufficio Centrale del Bilancio le risorse per il FUN Dirigenti Scolastici 2021/22 @CislNazionale… - PitmanCosta : @Gavrilina_Ritz Assolutamente no. Conosco bancari, dirigenti statali, professori scolastici e universitari, medici,… - Nessuno74659855 : RT @Floritmassimil1: @PossibileIt @PossibileLGBTI BESTIE DISUMANE i LERCI genitori e i DIRIGENTI SCOLASTICI oltre la sindaca di #FdI che qu… - nocchi_rita : RT @Enrico93297091: @PossibileIt @remiromi1 Ma signoooriiii, la scuola non riesce ad esser professionale e a seguire i suoi insegnanti tutt… -