Di Maio risponde | Conte attacca e mette in difficoltà il Governo in Europa Un fatto molto grave

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Quello che sta succedendo all'interno del #M5s è ormai pura comicità (appunto!). Leggete un po'?? - AngelaPiego : @LaStampa L. Di Maio': «Io ho posto dei temi. Se uno pone un tema e una parte del Movimento, soprattutto qualche di… - avespartacus : RT @NicolaPorro: ?? Quello che sta succedendo all'interno del #M5s è ormai pura comicità (appunto!). Leggete un po'?? - marialauraloi : RT @NicolaPorro: ?? Quello che sta succedendo all'interno del #M5s è ormai pura comicità (appunto!). Leggete un po'?? - wbfe : RT @NicolaPorro: ?? Quello che sta succedendo all'interno del #M5s è ormai pura comicità (appunto!). Leggete un po'?? -

Nicola Porro

... premette Luigi Di. Che poi mette in guardia: "Ho letto che c'è una parte dei senatori M5s che ...di osservare che "se uno pone un tema sulla politica estera e qualche dirigentecon ...... lo stesso da cui qualche minuto prima Diaveva tuonato contro la leadership pentastellata. "Sono un incassatore, ma certo se uno pone un tema e sicon attacchi personali quello non è ... “Di Maio risponde al terzo squillo…”. L’ipotesi di complotto contro Conte La reazione del ministro Di Maio risponde con una nota, nella quale accusa i contiani di mettere in difficoltà il governo, anche sul piano della politica estera. La nota dice: «La prossima settimana ...M5S nel caos, Di Maio sarà espulso Stasera il vertice, tra i nodi anche le armi all'Ucraina. È stato convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque ...