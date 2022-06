Depp – Heard | parlano i giurati del processo | “Quello che diceva Amber sembrava a tutti una marea di ca**ate Piangeva e poi diventava subito gelida | ci metteva a disagio”

(Di domenica 19 giugno 2022) Perché la giuria ha creduto a Johnnye non all’ex moglie? Quali sono le considerazioni che si sono scambiati iin camera di consiglio? E perché alcuni di loro, parlando delle lacrime dell’attrice, le hanno definite “lacrime di coccodrillo”? Ora tutto è svelato. E’ proprio uno dei membri della giuria, quella che ha condannatoa risarcire l’ex consorte con 8 milioni di dollari, a svelarlo in un’intervista che ha fatto clamore, anche se la sua identità è stata protetta e non svelata. Punto primo: “Il pianto, le espressioni del viso che assumeva, lo sguardo fisso sulla giuria della”. Una strategia di comunicazione completamente sbagliata. Non ha commosso nessuno, anzi: “Eravamomolto a– racconta ancora ...

Johnny, le dichiarazioni di AmberLe parole di Amber, durante un'intervista con NBC, hanno scatenato la polemica. L'attrice ha rivelato di amare ancora il suo ex compagno, Johnny ...Chissà per quanto tempo ancora la vicenda privata e al contempo di dominio pubblico tra Johnnye Amberterrà banco nei notiziari, sui giornali, sui siti e sui social media. Non serve ricapitolare, ma se ci fosse anche soltanto un lettore di queste righe che non abbia capito cosa è ... Depp – Heard, parlano i giurati del processo: "Quello che diceva Amber sembrava a tutti una marea… Johnny Depp, con un comunicato ufficiale, ha deciso di rispondere alle dichiarazioni di Amber Heard, sottolineando di voler andare avanti.