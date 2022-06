Clamoroso Paganini | “Juve-Koulibaly c’è già un primo accordo”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 giugno 2022) Kalidouè un obiettivo dellantus, il calciatore è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Ma proprio oggi si viene a sapere che il difensore ha confessato ai suoi amici più stretti che non andrebbe mai alla. Anche perchéha sempre detto di non voler andare in contrasto né con la società, tantomeno con i tifosi nel caso si arrivasse ad una cessione. De Laurentiis lo vende solo per 40 milioni di euro e lasta pensando ad una strategia, che però sembra fare acqua da tutte le parti. Secondo Paolodella Rai i bianconeri si stanno portando avanti nella trattativa per, attraverso altre strade. “Focus sul mercato dellantus: i bianconeri vogliono rispondere ai colpi dell’Inter” scrive il ...