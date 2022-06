Chiedevano 10 euro per un posto auto: denunciati parcheggiatori abusivi (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno identificato 73 persone e passato al setaccio 52 veicoli. Curioso il coltellino trovato nelle tasche di un 22enne napoletano durante un controllo alla circolazione. Due bastoncini di legno, quelli per gelati, legati da nastro isolante e all’estremità una lama affilata. Un’arma artigianale ma comunque un’arma vera e propria. 4 i parcheggiatori abusivi denunciati, uno sanzionato amministrativamente. Giravano attorno ai locali notturni di Bagnoli, chiedendo somme anche importanti ai clienti in cerca di parcheggio. Per alcuni, lungo Via Coroglio, il prezzo per un posto auto poteva arrivare anche a 10 euro. Non sono mancate le sanzioni anche alle attività commerciali. Per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno identificato 73 persone e passato al setaccio 52 veicoli. Curioso il coltellino trovato nelle tasche di un 22enne napoletano durante un controllo alla circolazione. Due bastoncini di legno, quelli per gelati, legati da nastro isolante e all’estremità una lama affilata. Un’arma artigianale ma comunque un’arma vera e propria. 4 i, uno sanzionato amministrativamente. Giravano attorno ai locali notturni di Bagnoli, chiedendo somme anche importanti ai clienti in cerca di parcheggio. Per alcuni, lungo Via Coroglio, il prezzo per unpoteva arrivare anche a 10. Non sono mancate le sanzioni anche alle attività commerciali. Per ...

