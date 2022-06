Alfonso Signorini, il dettaglio non passa inosservato: critiche sui social (Di domenica 19 giugno 2022) In questi giorni, Alfonso Signorini è molto attivo sui social, in particolare su Instagram. Il famoso giornalista e conduttore televisivo può contare oltre 800 mila seguaci sul popolare social network. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato una serie di scatti della sua vacanza a Mykonos, ridente località della Grecia. Insieme a lui tantissimi “vipponi”: dalle principesse Selassié a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fino ad Alex Belli e Delia Duran. Un particolare dettaglio, però, non è stato gradito dai fan. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata di Alfonso Signorini Alfonso Signorini è un famoso giornalista e conduttore televisivo. È inoltre il direttore di “Chi“, uno dei settimanali più famosi in Italia. Da anni ... Leggi su tvzap (Di domenica 19 giugno 2022) In questi giorni,è molto attivo sui, in particolare su Instagram. Il famoso giornalista e conduttore televisivo può contare oltre 800 mila seguaci sul popolarenetwork. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato una serie di scatti della sua vacanza a Mykonos, ridente località della Grecia. Insieme a lui tantissimi “vipponi”: dalle principesse Selassié a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fino ad Alex Belli e Delia Duran. Un particolare, però, non è stato gradito dai fan. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata diè un famoso giornalista e conduttore televisivo. È inoltre il direttore di “Chi“, uno dei settimanali più famosi in Italia. Da anni ...

Pubblicità

361_magazine : Alfonso Signorini procede la sua vacanza a Mykonos con gli ex gieffini e spunta anche 'la più bella'. Ecco di chi s… - NicoBobo2 : RT @deliasupporter: Alfonso Signorini abbracciando i suoi due picchi di 30 % di share - VicolodelleNews : #gfvip Alfonso Signorini in vacanza con alcuni partecipanti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip - Il Vico… - deliasupporter : Alfonso Signorini abbracciando i suoi due picchi di 30 % di share - EnricoGiannell1 : RT @Corriere: Signorini prima del coming out: «Fin da bambino, ho vissuto nel terrore di essere scoperto» -