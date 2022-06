Abraham | la Premier pronta a fare follie | Mourinho lo blinda

Pubblicità

ROMA - Tutti su, tutto su. La Roma resiste all'assedio. Almeno tre squadre diLeague stanno lavorando sotto traccia per convincere il figliol prodigo a tornare subito in Inghilterra : Manchester United e ...SU: LA ROMA LO BLINDA DOPPIA COPPIA INTER: INZAGHI VA ALL'ASSALTOMILANO PIGLIATUTTOLa crescita del centravanti non è passata inosservata in patria: almeno tre squadre stanno lavorando sotto traccia per convincere il figliol prodigo a tornare subito in Inghilterra ...I Friedkin rassicurano Mourinho Tutti su Abraham. La Roma resiste all’assedio. Almeno tre squadre di Premier League stanno lavorando sotto traccia per convincere il figliol prodigo a tornare subito in ...