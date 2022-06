Ultime Notizie Roma del 18-06-2022 ore 18:10 (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dobbiamo solo stampare in via di armi in Ucraina la richiesta e del MoVimento 5 Stelle si impegna il governo a non procedere stante l’attuale quadro bello in atto ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a 6 ore 1 di escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica e quanto si legge nella bozza della dissoluzione la quale alcuni senatori pentastellati stanno lavorando in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi previste per il prossimo 21 giugno economia Nuova Italia gas da parte della Russia anche all’Italia e prezzi volano a fronte di una richiesta giornaliera di circa 63 milioni di metri cubi la Russia gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto da parte della Germania e nostre di altri ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dobbiamo solo stampare in via di armi in Ucraina la richiesta e del MoVimento 5 Stelle si impegna il governo a non procedere stante l’attuale quadro bello in atto ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a 6 ore 1 di escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica e quanto si legge nella bozza della dissoluzione la quale alcuni senatori pentastellati stanno lavorando in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi previste per il prossimo 21 giugno economia Nuova Italia gas da parte della Russia anche all’Italia e prezzi volano a fronte di una richiesta giornaliera di circa 63 milioni di metri cubi la Russia gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto da parte della Germania e nostre di altri ...

